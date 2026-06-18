Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку БПЛА на автобус с детьми

17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке дрона на детскую футбольную команду из Гомельской области на трассе А240. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождающая команды — жена одного из тренеров. Восемь человек получили травмы. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей.