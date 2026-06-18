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Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку БПЛА на автобус с детьми

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать оценку атаке БПЛА на автобус с детской белорусской футбольной командой в Брянской области.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать оценку атаке БПЛА на автобус с детской белорусской футбольной командой в Брянской области.

Как сообщают «РИА Новости», омбудсмен просить публично осудить ВСУ. «Я обращаюсь к мировым правозащитным структурам: нельзя молчать, когда оружие направляют на автобус с детьми», — указано в обращении.

17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке дрона на детскую футбольную команду из Гомельской области на трассе А240. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождающая команды — жена одного из тренеров. Восемь человек получили травмы. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 детей.

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