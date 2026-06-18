Шойгу: протесты в Сербии напоминают подготовку «цветной революции»

В Сербии есть признаки подготовки Западом «цветной революции» по примеру Евромайдана, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
«Основной задачей инициаторов “цветной революции” на первом этапе является провоцирование массового общественного недовольства действиями властей, в ход идут современные пиар-технологии, стимулирующие рост антиправительственных настроений и в целом кризис институционального доверия», — написал господин Шойгу в материале для «Известий». В пример он привел протесты в Сербии в 2025—2026 годах.
Массовые антиправительственные протесты проходят в Сербии с ноября 2024 года из-за гибели 16 человек при обрушении бетонного козырька вокзала в Нови-Саде. В основном в протестах участвовали студенты и оппозиционные силы. Последние крупные акции прошли 1 апреля — тогда сотни человек пришли к зданию Белградского университета.