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Трамп подписал копию меморандума о взаимопонимании с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании комии соглашения между США и Ираном. По информации CNN господин Трамп подписал печатную копию соглашения во время ужина в Версале, на встрече с президентом франции Эмманюэлем Макроном.

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании комии соглашения между США и Ираном. По информации CNN господин Трамп подписал печатную копию соглашения во время ужина в Версале, на встрече с президентом франции Эмманюэлем Макроном.

«Оно (соглашение. — “Ъ”) подписано. Подписал его в Версале, я только что подписал его», — сказал американский президент.

О подписании меморандума о взаимопонимании сегодня сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Документ позволит Тегерану и Вашингтону начать переговоры об иранской ядерной сделке и по другим вопросам. Они продлятся 60 дней.

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