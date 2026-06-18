Специалист Яковлев: нельзя ловить виды рыб, которые занесены в Красную книгу

Есть определённые ограничения, которые связаны с правилами рыболовства, и поэтому для каждого водоёма или группы водоёмов надо изучать правила, которые ограничивают любительскую рыбалку.
Об этом рассказал в беседе с RT Сергей Яковлев, эксперт «Народного фронта».
«Во-первых, по срокам проведения лова: нельзя ловить в запретный период, в нерестовый период — на разных водоёмах этот период может различаться. Во-вторых, могут быть разные ограничения по общему и суточному объёму вылова рыбы. Например, в некоторых регионах и водоёмах разрешено ловить 10 кг в сутки, а в каких-то — 5 кг», — пояснил специалист.
Третье ограничение — это размер рыбы: по каждому промысловому виду есть определённые размеры, меньше которых рыбу, если она попадается, обязательно надо выпускать, а оставлять только более крупную, заявил эксперт.
«Следующее ограничение — по видовому составу: нельзя ловить виды рыб, которые занесены в Красную книгу, и отдельные виды, на которые наложены определённые ограничения. Есть ещё ограничения на естественных водоёмах, которые действуют в течение всего года. Например, запрещено ловить на расстоянии 500 м от больших мостов, плотин — например, таких, как Волжская ГЭС в Волгоградской области. Данный запрет связан с безопасностью гидротехнических сооружений», — предупредил собеседник RT.
Говоря о любительской рыбалке в искусственных водоёмах (прудах), эксперт добавил, что в основном эти пруды находятся в частной собственности и если в них осуществляется промышленное разведение рыбы, то ловить в таких водоёмах нельзя.
«В то же время сейчас достаточно много прудов, в которых организовано любительское рыболовство: там люди могут приехать, купить путёвку и спокойно ловить рыбу. Таким образом, при соблюдении правил рыболовства и установленных требований для каждого водоёма можно спокойно ловить и не переживать, что правоохранительные органы и рыбинспекция могут привлечь вас к ответственности», — заключил Яковлев.
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