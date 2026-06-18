Специалист Яковлев: нельзя ловить виды рыб, которые занесены в Красную книгу

«В то же время сейчас достаточно много прудов, в которых организовано любительское рыболовство: там люди могут приехать, купить путёвку и спокойно ловить рыбу. Таким образом, при соблюдении правил рыболовства и установленных требований для каждого водоёма можно спокойно ловить и не переживать, что правоохранительные органы и рыбинспекция могут привлечь вас к ответственности», — заключил Яковлев.