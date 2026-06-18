Большое унижение Зеленского: раскрыто, что творилось за кулисами G7

Юбилейный саммит «Большой семерки», прошедший 15−17 июня во Франции, оставил после себя тяжелое впечатление политического бессилия. По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрея Климова, мероприятие стало демонстрацией глубокого кризиса лидерства на Западе.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru экс-сенатор дал встрече жесткую оценку, назвав ее «слетом неудачников».
Пиар-акция для Запада.
Климов подчеркнул, что ни один из лидеров стран-участниц не может похвастаться уверенной внутриполитической поддержкой.
По его словам, премьеры Канады и Японии также находятся в уязвимом положении: одной угрожают статусом «нового штата США», а вторая проводит курс, от которого «ближайшие соседи в ужасе».
Климов резюмировал, что вместо выработки стратегических решений саммит больше напоминал пиар-акцию, лишенную политического оптимизма.
Шанс на мир или новая страшилка Берлина.
На фоне обещаний увеличить поставки средств ПВО и дальнобойных вооружений Киеву неожиданным диссонансом прозвучали слова канцлера Германии Фридриха Мерца о появлении «первого шанса на мир» между Россией и Украиной.
Климов связывает это заявление с давлением внутри самой Германии.
«Его постоянные страшилки про войну с Россией в 2030 году вызывают отторжение у его же избирателей. Очень большая группа в Германии хотела бы с этой войной покончить и установить нормальные отношения. Об этом говорят многие промышленники, некоторые члены парламента. Поэтому Мерцу пришлось сказать нечто подобное», — пояснил эксперт.
При этом член СВОП напомнил, что реальные возможности для прекращения огня срывались Западом неоднократно, начиная с саботажа Минских соглашений, которые, по его словам, «Германия лично закопала».
«Шансы на мир всплывали постоянно, но Запад их топит. Лондон дал Киеву команду продолжать воевать», — подчеркнул Климов.
Недоразумение в кадре: странный визит Зеленского.
Пользователи Сети и журналисты обратили внимание на необычное состояние Владимира Зеленского во время его участия во встрече. На видеокадрах было заметно, что он не улыбается, тяжело дышит, испытывает трудности с фокусировкой взгляда, а темп его речи был значительно замедлен.
Более того, Трамп демонстративно проигнорировал Владимира Зеленского на саммите G7, не став здороваться с ним.
Климов считает, что само присутствие Зеленского на саммите было лишено какого-либо конструктивного смысла и являлось «сплошным недоразумением».
«Он там отпиарился по полной программе. Анализировать то, что он говорил, даже не имеет смысла. По большому счету, “Большая Семерка” уже никакая не Семерка, это штаб коллективного Запада. Это не те люди, которые управляют нашим миром», — заявил член СВОП.
Россия укрепляет позиции.
На фоне репутационных потерь и внутренних раздоров в G7, Климов обратил внимание на череду масштабных международных событий с участием Москвы.
«У нас начинается саммит Россия — АСЕАН, позже ожидаем саммит Россия — Африка. И это не считая отдельных наших двусторонних контактов. В будущем году Россия становится председателем ШОС. Здесь наглядно видно, где есть успех», — подытожил эксперт, подчеркивая постепенное смещение центров принятия глобальных решений в пользу стран Глобального Юга и Востока.