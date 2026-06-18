Большое унижение Зеленского: раскрыто, что творилось за кулисами G7

«При всем уважении к Трампу все понимают, что его удача на промежуточных выборах в США под большим вопросом. Что касается лидеров стран Евросоюза, то они терпят сплошные неудачи. Там нет ни одного с более-менее позитивным рейтингом, уровень доверия у всех не выше 20%», — заявил Климов.