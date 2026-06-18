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Группировка «Запад» за сутки уничтожила 86 гексакоптеров ВСУ

Российские бойцы также ликвидировали 54 пункта управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 18 наземных робототехнических комплексов противника, 54 пункта управления беспилотной авиацией, 59 БПЛА самолетного типа, а также 86 гексакоптеров и 5 барражирующих боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами группировки уничтожены 5 барражирующих боеприпасов, 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 86 тяжелых боевых гексакоптера противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 54 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink и 18 наземных робототехнических комплексов противника», — сказал офицер.

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