ВС РФ сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области

«Операторы ударных FPV-дронов группировки войск “Восток” нанесли удары по обнаруженной технике. В результате были уничтожены квадроциклы противника с грузом и роботизированные комплексы, один из которых буксировал на позицию боевую платформу. В этом же районе ударами расчетов беспилотной авиации были ликвидированы замаскированные полевые склады с боекомплектом», — говорится в сообщении.