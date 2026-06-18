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ВС РФ сорвали подвоз материальных средств ВСУ в Запорожской области

Боевую задачу выполнили военные группировки войск «Восток».

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали подвоз материальных средств противника, чем осложнили снабжение его подразделений в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Операторы ударных FPV-дронов группировки войск “Восток” нанесли удары по обнаруженной технике. В результате были уничтожены квадроциклы противника с грузом и роботизированные комплексы, один из которых буксировал на позицию боевую платформу. В этом же районе ударами расчетов беспилотной авиации были ликвидированы замаскированные полевые склады с боекомплектом», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно информации Минобороны, военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона 39-й мотострелковой бригады 68-го гвардейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожили долговременные укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области.