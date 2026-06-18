Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и блиндажи ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что цели были обнаружены расчетом разведывательного беспилотника «ZALA».

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками, блиндажи и живую силу подразделений противника в зоне проведения СВО в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

«В ходе боевой работы расчеты буксируемых пушек “Гиацинт-Б” 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север”, выполняющие задачи на харьковском направлении СВО, точными выстрелами уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, цели были обнаружены расчетом разведывательного беспилотника «ZALA».

«За счет данных, поступающих от расчетов воздушной разведки, артиллеристы точно наводятся на цели с минимальной корректировкой огня в режиме реального времени. Это позволяет расчету буксируемой 152-мм пушки открыть огонь в течение считаных минут после обнаружения цели», — отметили там.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше