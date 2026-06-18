Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА и блиндажи ВСУ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками, блиндажи и живую силу подразделений противника в зоне проведения СВО в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
«В ходе боевой работы расчеты буксируемых пушек “Гиацинт-Б” 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север”, выполняющие задачи на харьковском направлении СВО, точными выстрелами уничтожили пункты управления БПЛА, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
Как уточнили в военном ведомстве, цели были обнаружены расчетом разведывательного беспилотника «ZALA».
«За счет данных, поступающих от расчетов воздушной разведки, артиллеристы точно наводятся на цели с минимальной корректировкой огня в режиме реального времени. Это позволяет расчету буксируемой 152-мм пушки открыть огонь в течение считаных минут после обнаружения цели», — отметили там.