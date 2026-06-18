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Су-34 уничтожил четыре расчета «Бабы-Яги» ударом ФАБ-500 в Сумской области

РИА Новости: Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА «Баба-Яга» в Сумской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 получил координаты цели от разведчиков группировки «Север» и ударом ФАБ-500 уничтожил в Сумской области крупный пункт управления БПЛА «Баба-Яга» вместе с оборудованием и личным составом, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки с позывным Фанат.

По его словам, вместе с пунктом управления уничтожены четыре расчета ударных БПЛА ВСУ — не менее 12 боевиков, а также дорогостоящее оборудование натовского производства.

«Российский истребитель-бомбардировщик Су-34, получив корректировку от разведчиков группировки “Север”, с помощью удара ФАБ-500 уничтожил крупный пункт управления тяжелыми коптерами-бомбардировщиками типа “Баба-Яга” в Сумской области. Пункт управления был уничтожен вместе с личным составом. Всего в результате удара уничтожено четыре расчета, то есть как минимум 12 боевиков и масса дорогостоящего натовского оборудования», — сообщил Фанат.

Уничтожение объекта проведено в рамках расширения буферной зоны в Сумской области.

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.

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