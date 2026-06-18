Расчет «Урагана» уничтожил сосредоточившиеся силы ВСУ у Красного Лимана

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил сосредоточившиеся сил противника на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
«Один из расчетов РСЗО “Ураган” 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожил район сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что залп 220-миллиметровых реактивных снарядов был произведен на дальность свыше 25 км. «Это создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений, которые смогли занять рубежи», — отметили там.
Кроме того, в ведомстве проинформировали, что в районе Красного Лимана операторы FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Запад» сорвали подвоз боеприпасов и материальных средств ВСУ, уничтожив наземные роботизированные комплексы противника.
«В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, захватывают опорные пункты противника и различные здания», — добавили в министерстве.