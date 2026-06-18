Группировка «Север» за сутки сбила 119 БПЛА самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» в течение суток уничтожили 119 беспилотников самолетного типа и 42 тяжелых дронов R-18 «Баба-яга» противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Вскрыты и уничтожены 33 пункта управления БПЛА, 119 беспилотников самолетного типа, 42 тяжелых боевых дрона R-18, МТ-ЛБ, 2 квадроцикла и 8 наземных робототехнических комплексов противника», — сказал он.
Межевых также добавил, что в течение суток четыре солдата ВСУ сдались в плен военнослужащим группировки.
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