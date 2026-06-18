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МИД Турции: Эрдоган передаёт большой привет Путину

Фидан встретился с Путиным на полях саммита Россия — АСЕАН.

Источник: Комсомольская правда

На полях саммита Россия — АСЕАН в Казани глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал ему «большой привет» от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Большое спасибо вам, что вы предоставили нам возможность встретиться с вами в связи с такой вашей занятостью, таким насыщенным графиком. Господин президент передает вам большой горячий привет», — говорится в сообщении.

Ранее российский глава назвал важной вехой стратегического партнерства юбилейный саммит России и АСЕАН. Тогда же президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил Путина на 25-й саммит АСЕАН, который должен пройти в Маниле в ноябре.

Российский президент также подтвердил готовность Москвы на продолжение активной работы с государствами-членами АСЕАН, опираясь на накопленный опыт и перспективы.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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