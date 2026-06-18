Операторы БПЛА наносят удары по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск наносят удары о отступающим из Константиновки боевикам ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают вести круглосуточную разведку и охоту за силами противника, пытающимися покинуть городские районы Константиновки и выйти из-под огневого воздействия российских подразделений», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, операторы БПЛА обнаружили группу военнослужащих ВСУ, отступавших из города в ходе воздушного наблюдения.
«Противник пытался скрытно перемещаться между разрушенными строениями и впоследствии укрылся в одном из подготовленных укрытий, рассчитывая избежать обнаружения», — отметили в МО.
После подтверждения цели и передачи координат в работу вступили операторы ударных дронов 3-го армейского корпуса, добавили в Минобороны.
«Подняв БПЛА в воздух, расчеты вывели их в район цели и нанесли точные удары по укрытию», — заключили в ведомстве.
Кадры объективного контроля подтверждают успешное поражение живой силы ВСУ.