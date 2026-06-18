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Операторы БПЛА наносят удары по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ

Российские военные бьют дронами по отступающим из Константиновки боевикам ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем «Южной» группировки войск наносят удары о отступающим из Константиновки боевикам ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.

«Расчеты войск беспилотных систем Южной группировки войск продолжают вести круглосуточную разведку и охоту за силами противника, пытающимися покинуть городские районы Константиновки и выйти из-под огневого воздействия российских подразделений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, операторы БПЛА обнаружили группу военнослужащих ВСУ, отступавших из города в ходе воздушного наблюдения.

«Противник пытался скрытно перемещаться между разрушенными строениями и впоследствии укрылся в одном из подготовленных укрытий, рассчитывая избежать обнаружения», — отметили в МО.

После подтверждения цели и передачи координат в работу вступили операторы ударных дронов 3-го армейского корпуса, добавили в Минобороны.

«Подняв БПЛА в воздух, расчеты вывели их в район цели и нанесли точные удары по укрытию», — заключили в ведомстве.

Кадры объективного контроля подтверждают успешное поражение живой силы ВСУ.

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