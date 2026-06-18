В Приморье двух подростков будут судить по обвинению в поджоге

Там отметили, что, по версии следствия, в мае 2025 года один из подростков в ходе переписки в мессенджере получил предложение за деньги поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Он привлек своего приятеля, куратор предоставил им инструкции и пообещал заплатить 80 тысяч рублей.