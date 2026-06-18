В Приморье двух подростков будут судить по обвинению в поджоге

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Двух подростков в Приморье будут судить по обвинению в поджоге релейного и батарейного шкафов на участке Дальневосточной железной дороги, за эти действия куратор заплатил им 8 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«Первый заместитель Дальневосточного транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух несовершеннолетних жителей Лесозаводска Приморского края. Они обвиняются по п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что, по версии следствия, в мае 2025 года один из подростков в ходе переписки в мессенджере получил предложение за деньги поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Он привлек своего приятеля, куратор предоставил им инструкции и пообещал заплатить 80 тысяч рублей.
По указанию куратора они подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов, на перегоне станций Ружино — Лесозаводск Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Они сняли процесс на телефон и скрылись. Организатор перечислил им 8 тысяч рублей, отметили в ДВТП.
Подростков задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
«Суда обвиняемые будут дожидаться под стражей. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Тихоокеанский флотский военный суд», — отметили в прокуратуре.