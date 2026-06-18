Российские FPV-дроны уничтожили шесть роботизированных комплексов ВСУ в ДНР

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на свои позиции на окраины Красного Лимана Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО», — добавили в ведомстве.