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Российские FPV-дроны уничтожили шесть роботизированных комплексов ВСУ в ДНР

FPV-дроны ВС России уничтожили шесть НРК ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские FPV-дроны войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили шесть наземных роботизированных комплексов (НРК) подразделений ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.

«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” уничтожили несколько наземных роботизированных комплексов подразделений ВСУ в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов на оптоволокне и уничтожение различных типов дистанционно управляемых роботизированных комплексов подразделений ВСУ в количестве шести единиц, отметили в МО.

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на свои позиции на окраины Красного Лимана Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО», — добавили в ведомстве.