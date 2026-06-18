Российские FPV-дроны уничтожили шесть роботизированных комплексов ВСУ в ДНР

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские FPV-дроны войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили шесть наземных роботизированных комплексов (НРК) подразделений ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск “Запад” уничтожили несколько наземных роботизированных комплексов подразделений ВСУ в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов на оптоволокне и уничтожение различных типов дистанционно управляемых роботизированных комплексов подразделений ВСУ в количестве шести единиц, отметили в МО.
«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на свои позиции на окраины Красного Лимана Донецкой Народной Республики в зоне проведения СВО», — добавили в ведомстве.