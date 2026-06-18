Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате атаки БПЛА в Ростовской области один человек погиб, двое ранены

Один человек погиб, двое ранены, повреждён тепловоз в результате ночной атаки беспилотников на город Гуково Ростовской области.

Один человек погиб, двое ранены, повреждён тепловоз в результате ночной атаки беспилотников на город Гуково Ростовской области.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, двое пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего», — написал губернатор.

Помимо этого, в результате воздушной атаки повреждён тепловоз, а также произошло два возгорания на коммерческих объектах.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за шесть часов уничтожили 27 украинских беспилотников над территорией России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше