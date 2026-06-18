В результате атаки БПЛА в Ростовской области один человек погиб, двое ранены

Один человек погиб, двое ранены, повреждён тепловоз в результате ночной атаки беспилотников на город Гуково Ростовской области.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, двое пострадавших доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.
«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего», — написал губернатор.
Помимо этого, в результате воздушной атаки повреждён тепловоз, а также произошло два возгорания на коммерческих объектах.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за шесть часов уничтожили 27 украинских беспилотников над территорией России.