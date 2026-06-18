Расходы США на операцию против Ирана достигли 113,3 миллиарда долларов

Ресурс подсчитывал средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывалась на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.