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Собянин: ещё семь дронов сбито на подлёте к Москве

На подлёте к Москве уничтожены ещё семь БПЛА противника.

На подлёте к Москве уничтожены ещё семь БПЛА противника.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву», — говорится в публикации.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА ВСУ.

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