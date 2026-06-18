Собянин: ещё семь дронов сбито на подлёте к Москве

На подлёте к Москве уничтожены ещё семь БПЛА противника.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву», — говорится в публикации.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении 15 БПЛА ВСУ.
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