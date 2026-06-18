Популярность Нетаньяху в Израиле объяснили

По мнению политолога, именно этим объясняется сохранение популярности премьера в стране. С другой стороны, Нетаньяху пришел к власти на фоне разочарования в политике левых сил, которые пытались добиться мирного урегулирования с палестинцами. Он смог удачно ответить на запрос израильтян на безопасность после роста интенсивности палестинских терактов, добавила эксперт.