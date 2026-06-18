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Посла Белоруссии вызвали в МИД Израиля после слов Лукашенко о ЦАХАЛ

Послу Белоруссии в Тель-Авиве Юрию Ярошевичу сделали выговор в МИДе Израиля после критики белорусским президентом Александром Лукашенко действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

Послу Белоруссии в Тель-Авиве Юрию Ярошевичу сделали выговор в МИДе Израиля после критики белорусским президентом Александром Лукашенко действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко провел параллели между боевыми действиями в секторе Газа и Холокостом. «Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей», — сказал он. Высказывания господина Лукашенко в израильском МИДе назвали шокирующими.

«Израиль решительно отвергает сравнение ужасов Холокоста, которые также имели место и на белорусской земле, со справедливой войной Израиля против террора», — указано в заявлении ведомства (цитата по ТАСС).

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