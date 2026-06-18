Посла Белоруссии вызвали в МИД Израиля после слов Лукашенко о ЦАХАЛ

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Александр Лукашенко провел параллели между боевыми действиями в секторе Газа и Холокостом. «Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей, прежде всего женщин и детей», — сказал он. Высказывания господина Лукашенко в израильском МИДе назвали шокирующими.