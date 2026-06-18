Аналитик Веселова: покупки ночью в ряде случаев могут вызвать подозрения у банка

Ночной платёж сам по себе не является поводом для автоматического подозрения со стороны банка. Для банка важнее не сам факт операции, а её контекст — соответствует ли сумма обычному поведению клиента, есть ли у платежа понятный получатель и не выглядит ли операция необычной по частоте или маршруту движения денег.
Об этом рассказала в беседе с RT Евгения Веселова, эксперт финансового маркетплейса «Сравни».
По сути, банки оценивают совокупность признаков, а не один фактор, объяснила она.
«Если человек регулярно оплачивает покупки в позднее время, например заказывает еду, оплачивает что-то на маркетплейсах, — это, как правило, не вызывает вопросов у банков», — подчеркнула собеседница RT.
По словам специалиста, насторожить может другое: крупная сумма, резкий выход за привычный финансовый сценарий, серия быстрых переводов или дробление платежа на несколько частей.
«В любом случае полезно сохранять документы по крупным платежам вне зависимости от времени суток», — заключила Веселова.
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