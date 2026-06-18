Аналитик Веселова: покупки ночью в ряде случаев могут вызвать подозрения у банка

Ночной платёж сам по себе не является поводом для автоматического подозрения со стороны банка. Для банка важнее не сам факт операции, а её контекст — соответствует ли сумма обычному поведению клиента, есть ли у платежа понятный получатель и не выглядит ли операция необычной по частоте или маршруту движения денег.