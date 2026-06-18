Командир Яриус: верхние этажи в Константиновке занимают военные ВСУ

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Украинские военные размещают оборудование для беспилотных летательных аппаратов, антенны связи и системы управления на верхних этажах зданий в городе Константиновка Донецкой Народной Республики, тогда как мирные жители, как правило, прячутся в подвалах. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой роты 1 194-го полка Южной группировки войск с позывным Яриус.
«Все гражданские, они в подвалах, соответственно, а вот именно наверху (на верхних этажах многоквартирных домов — прим. ТАСС) либо противник, который следит за обстановкой наверху, опять-таки, полностью подразделения, группа какая-то не может находиться в подвале, соответственно. Любой человек должен находиться на высоте и обеспечивать безопасность своей группы, своего расчета», — сказал он.
По его словам, украинские военнослужащие занимают верхние этажи зданий, чтобы размещать там места для запуска беспилотников и антенны для управления ими. При этом гражданские жители, как правило, находятся в подвалах и не появляются на верхних этажах.