Командир Яриус: верхние этажи в Константиновке занимают военные ВСУ

«Все гражданские, они в подвалах, соответственно, а вот именно наверху (на верхних этажах многоквартирных домов — прим. ТАСС) либо противник, который следит за обстановкой наверху, опять-таки, полностью подразделения, группа какая-то не может находиться в подвале, соответственно. Любой человек должен находиться на высоте и обеспечивать безопасность своей группы, своего расчета», — сказал он.