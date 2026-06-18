Губернатор Красноярского края проверил ход модернизации аэропорта Норильска

Работы никак не влияют на регулярность рейсов и маршрутную сеть. На время ремонта пассажиров обслуживают временные терминалы из быстровозводимых конструкций. С учетом арктической зимы там, где нужно, предусмотрены теплые переходы. Терминал «Прилет» уже принимает пассажиров. На терминалах «Вылет» и «Длительное ожидание» работы завершатся в июле.