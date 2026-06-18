Губернатор Красноярского края проверил ход модернизации аэропорта Норильска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В завершение рабочей командировки в Норильск губернатор Красноярского края Михаил Котюков проверил ход масштабного обновления местного аэропорта.
Компания «Норникель» модернизирует инфраструктуру аэропорта с 2015 года. Тогда была проведена уникальная реконструкция взлетно-посадочной полосы, объектов аэродромной инфраструктуры и покрытия перрона. Благодаря этому аэропорт смог значительно повысить качество обслуживания авиарейсов. Сейчас идет реконструкция основного здания аэровокзала, которая началась осенью прошлого года.
Работы никак не влияют на регулярность рейсов и маршрутную сеть. На время ремонта пассажиров обслуживают временные терминалы из быстровозводимых конструкций. С учетом арктической зимы там, где нужно, предусмотрены теплые переходы. Терминал «Прилет» уже принимает пассажиров. На терминалах «Вылет» и «Длительное ожидание» работы завершатся в июле.
Пропускная способность временных терминалов составляет 186 пассажиров в час на вылет, 337 на прилет, 386 в зоне длительного ожидания.
С развитием производств и ростом инвестиционной активности в Арктике растет и пассажиропоток. Так, в прошлом году через аэропорт Норильска прошло почти 939 тысяч человек, объем грузовых перевозок составил более 18 тысяч тонн.
Напомним, в 2023 году аэропорту Норильска присвоен статус международного. После реконструкции арктическая воздушная гавань станет привлекательной и комфортной как для местных жителей, так и для туристов.