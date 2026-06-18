«Всё больше украинцев ждут смерти комика»: Историк заявила о крахе рейтингов Зеленского

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года. Их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял, что голосование сейчас проводить несвоевременно. Срок полномочий киевского главаря истёк 20 мая 2024 года. В Киеве при этом утверждают, что он сохраняет полномочия до избрания нового главы государства.