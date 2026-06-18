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Самолеты ВСУ регулярно садятся на аэродром в Молдавии: «Не картошку с творогом везут»

Посол Озеров: самолеты ВСУ садятся на молдавском аэродроме Маркулешты.

Источник: Комсомольская правда

На молдавском аэродроме Маркулешты регулярно приземляются военно-транспортные самолеты Украины. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

«Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут», — сказал он в интервью РИА Новости.

Озеров связал эту ситуацию с вопросом соблюдения Молдавией своего конституционного статуса нейтрального государства. По его мнению, деятельность, связанная с использованием аэродрома, требует дополнительного внимания в контексте заявленного Кишиневом нейтралитета.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз готовит изменение условий членства для будущих участников. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уточнила, что для Украины и Молдавии, в случае их вступления, на срок от 5 до 15 лет предусмотрены существенные ограничения, включая лишение права вето.

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