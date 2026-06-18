Самолеты ВСУ регулярно садятся на аэродром в Молдавии: «Не картошку с творогом везут»

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз готовит изменение условий членства для будущих участников. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос уточнила, что для Украины и Молдавии, в случае их вступления, на срок от 5 до 15 лет предусмотрены существенные ограничения, включая лишение права вето.