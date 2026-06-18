Сим-карты как оружие: хирурги столкнулись с необычными ранениями

Медики отмечают, что характер ранений, получаемых при атаках беспилотников, нередко зависит от состава и конструкции боеприпаса. Поэтому любые необычные предметы, извлеченные из тел пострадавших, как правило, направляются специалистам для проведения экспертиз и установления их происхождения.