Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сим-карты как оружие: хирурги столкнулись с необычными ранениями

Врачи Скадовской центральной районной больницы в Херсонской области извлекли из тела пациента, пострадавшего при взрыве украинского беспилотника, три сим-карты.

Врачи Скадовской центральной районной больницы в Херсонской области извлекли из тела пациента, пострадавшего при взрыве украинского беспилотника, три сим-карты. Об этом РИА Новости рассказал заведующий хирургическим отделением медучреждения Ширак Мнацаканян.

По словам хирурга, необычные фрагменты были обнаружены в конечности раненого во время операции. Медики отмечают, что ранее с подобными случаями им сталкиваться не приходилось.

Мнацаканян сообщил, что в поражающих элементах взрывных устройств нередко используются пластиковые детали. Он предположил, что сим-карты могли попасть в тело пострадавшего в результате взрыва и выполнять функцию поражающих элементов.

Как отметил врач, пластиковые фрагменты сложнее обнаружить при обследовании, чем металлические предметы, поскольку они хуже визуализируются на рентгеновских снимках.

Хирург также рассказал, что во время операции в больнице находился губернатор региона. После извлечения найденные сим-карты были переданы для дальнейшего изучения компетентным органам.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник допустил, что обнаруженные сим-карты могли использоваться в беспилотнике в качестве комплектующих элементов.

Медики отмечают, что характер ранений, получаемых при атаках беспилотников, нередко зависит от состава и конструкции боеприпаса. Поэтому любые необычные предметы, извлеченные из тел пострадавших, как правило, направляются специалистам для проведения экспертиз и установления их происхождения.

Читайте также: Пленный рассказал о приказе добить раненого российского бойца.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше