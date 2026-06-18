Безопасность и комфорт — во главе угла

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике рассмотрел проблемы использования средств индивидуальной мобильности на городских улицах.
Председатель комитета Валерий Ильенко напомнил, что недавно депутаты, входящие в состав комитета, совместно с Советом депутатов города Новосибирска и Госавтоинспекцией провели рейд. «Ещё раз убедились, что постановление мэрии Новосибирска не исполняется», — обратил внимание собравшихся глава комитета.
Речь идёт о постановлении от 3 апреля 2026 года, которым вводится новый порядок размещения и использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предусмотрен запрет на передвижение на электросамокатах, гироскутерах и моноколёсах с 22 до 7 часов. Введено также ограничение скорости: не быстрее 15 километров в час — по городу, до 20 километров в час — на велодорожках. Кроме того, предусмотрены места, где езда на самокатах запрещена круглосуточно, установлены требования к парковке и правила эвакуации неправильно припаркованных самокатов.
Начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Александр Стефанов доложил депутатам, что, по данным операторов аренды, в Новосибирске используются 8 948 самокатов. Три оператора подали заявки на организацию парковок для арендных средств передвижения. Согласовано с мэрией 348 парковок, ещё 1 435 мест стоянки самокатов — на рассмотрении городских властей. По нарушениям в сфере использования средств индивидуальной мобильности в мэрию Новосибирска с начала сезона поступило 373 обращения. По всем из них приняты меры. Александр Стефанов добавил, что до 30 июня будет разработана новая редакция постановления мэрии по использованию и размещению средств индивидуальной мобильности.
Валерий Ильенко задал прямой вопрос: «Постановление, выпущенное в апреле, работает?» Не в полном объёме, признал начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Заместитель начальника Управления Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Новосибирской области Андрей Кузнецов озвучил статистику. В текущем году с участием средств индивидуальной мобильности зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек в Новосибирске погиб и 29 получили травмы. С участием детей до 16 лет зафиксировано 15 ДТП.
«До 18 лет они не имеют права брать самокат, так?» — спросил Валерий Ильенко. Андрей Кузнецов ответил, что правилами дорожного движениям предусмотрены три возрастные категории пользователей СИМ: до 7 лет, от 7 до 14 лет и старше 14 лет. «А в соглашении с компаниями-операторами что написано? До 18 лет самокат меня не повезёт?» — задал вопрос глава комитета. Александр Стефанов ответил, что установлено возрастное ограничение на пользование арендным самокатом с 18 лет.
Заместитель председателя комитета Елена Тырина спросила: «Каков объём поступивших средств в бюджет города Новосибирска за деятельность специализированных операторов с начала сезона? Платит ли бизнес за пользование инфраструктурой города?» По словам Александра Стефанова, средства пока не поступали.
Елена Тырина напомнила, что согласно установленному порядку оплата за парковочные места арендных самокатов должна перечисляться в течение десяти дней с момента внесения парковки в дорожную схему. Она призвала мэрию вести более жёсткую политику в отношении компаний, предоставляющих самокаты в аренду: «Я бы предложила приостановить деятельность специализированных операторов до внесения парковок в официальную схему и оплату этого парковочного пространства».
Заместитель председателя комитета Дмитрий Макаров напомнил, что нередко водители арендных самокатов управляют ими в нетрезвом состоянии. «Уголовное наказание предусмотрено, если человек получил травмы?» — спросил парламентарий. Андрей Кузнецов ответил, что в случае совершения ДТП в нетрезвом виде за рулём самоката водитель лишается прав управления всеми своими транспортными средствами.
«Наша главная задача — это безопасность и комфортное предоставление услуг населению, — подвёл итог обсуждения Валерий Ильенко. — К сожалению, сегодня мы этого не видим. Надеюсь, что мэрия Новосибирска учтёт наши замечания и предложения в новой редакции постановления, которое будет скорректировано до конца июня 2026 года».
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