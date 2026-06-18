Безопасность и комфорт — во главе угла

Речь идёт о постановлении от 3 апреля 2026 года, которым вводится новый порядок размещения и использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предусмотрен запрет на передвижение на электросамокатах, гироскутерах и моноколёсах с 22 до 7 часов. Введено также ограничение скорости: не быстрее 15 километров в час — по городу, до 20 километров в час — на велодорожках. Кроме того, предусмотрены места, где езда на самокатах запрещена круглосуточно, установлены требования к парковке и правила эвакуации неправильно припаркованных самокатов.