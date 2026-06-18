С иноагента Анина* принудительно взыскивают 158 тысяч рублей

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Судебные приставы принудительно взыскивают с журналиста-иноагента Романа Анина*, лишенного российского гражданства, штрафы в 158 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из материалов приставов, с 2024 года в отношении Анина* было возбуждено девять исполнительных производств, из которых пять прекращены из-за «невозможности установить местонахождение должника и его имущество».
Сейчас приставы принудительно взыскивают с журналиста штраф в 40 тысяч рублей. Как следует из судебных документов, исполнительный лист, по которому было возбуждено производство, выдал суд на штраф, назначенный журналисту за распространение материалов иноагентов без соответствующей плашки.
Также с Анина* взыскивают штраф в 35 тысяч рублей, который, согласно судебным документам, был назначен за несоблюдение ограничений, связанных со статусом иноагента. И еще два исполнительных производства о взыскании в общей сумме 70 тысяч рублей — оба производства были возбуждены из-за неуплаты двух штрафов за непредоставление иноагентом в уполномоченный орган сведений.
Вместе с тем с него взыскивают исполнительский сбор в 13 тысяч рублей. В общей же сложности, согласно материалам приставов, Анин задолжал 158 тысяч рублей.
В декабре 2025 года журналиста лишили гражданства России, а в конце марта того же года суд в Москве заочно приговорил Анина* к 8,5 годам колонии за публичное распространение фейков о ВС РФ. Анин* объявлен в розыск и заочно арестован.
Минюст внес Анина* в реестр иностранных агентов 20 августа 2021 года.