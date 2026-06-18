С иноагента Анина* принудительно взыскивают 158 тысяч рублей

Также с Анина* взыскивают штраф в 35 тысяч рублей, который, согласно судебным документам, был назначен за несоблюдение ограничений, связанных со статусом иноагента. И еще два исполнительных производства о взыскании в общей сумме 70 тысяч рублей — оба производства были возбуждены из-за неуплаты двух штрафов за непредоставление иноагентом в уполномоченный орган сведений.