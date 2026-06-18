В МИД РФ прокомментировали странные мечты Киева «сделать Крым островом»

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия пришла на помощь жителям Крыма в 2014 году, а не занималась аннексией полуострова. Крым был включен в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, состоявшегося на фоне госпереворота на Украине. Украина, а также многие западные страны присоединения не признали. Киев продолжает наносить удары по полуострову, используя артиллерию и беспилотники против гражданской инфраструктуры.