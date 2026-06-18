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АРАССВА зарекомендовала себя полезной площадкой, заявил Лавров

Лавров назвал АРАССВА полезной площадкой межрегионального сотрудничества.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 18 июн — РИА Новости. Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) за 30 лет существования зарекомендовала себя полезной площадкой межрегионального сотрудничества, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Юбилейное 15-е заседание рабочей комиссии высокого уровня и заседание подкомиссии по традиционной медицине АРАССВА проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 июня. Всего в мероприятии принимают участие более 200 делегатов из десяти субъектов Российской Федерации и пяти зарубежных стран: Китайской Народной Республики, Республики Корея, Монголии, Республики Казахстан и Республики Союз Мьянма.

«За 30 лет ассоциация зарекомендовала себя в качестве полезной площадки межрегионального сотрудничества, способствующей поддержанию атмосферы дружбы, взаимопонимания, добрососедства в регионе, в Евразии в целом», — зачитали послание Лаврова на торжественном открытии заседания.

Министр отметил, что АРАССВА продолжает развиваться, расширять географический охват, в том числе за счет подключения к своей работе партнеров из стран Центральной, а также Юго-Восточной Азии.

«Рассчитываем на весомый вклад ее новых участников в общие усилия. Готовы оказать им необходимое содействие. Придаем большое значение председательству Республики Бурятия в Ассоциации в 2026—2027 годах», — подчеркнул Лавров.

Он выразил уверенность в том, что заседание пройдет в плодотворном ключе и позволит наметить планы на будущее.

Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) — организация, основанная в сентябре 1996 года в провинции Кенсанбук-до (Республика Корея) для поддержки регионального сотрудничества стран Северо-Восточной Азии.

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