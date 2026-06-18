АРАССВА зарекомендовала себя полезной площадкой, заявил Лавров

Юбилейное 15-е заседание рабочей комиссии высокого уровня и заседание подкомиссии по традиционной медицине АРАССВА проходит в Улан-Удэ с 17 по 19 июня. Всего в мероприятии принимают участие более 200 делегатов из десяти субъектов Российской Федерации и пяти зарубежных стран: Китайской Народной Республики, Республики Корея, Монголии, Республики Казахстан и Республики Союз Мьянма.