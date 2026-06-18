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Военкор Коц назвал три сценария, по которым Европа начнёт войну с РФ

Военкор Александр Коц заявил, что разговоры о возможной войне России с НАТО всё чаще звучат в Европе на фоне масштабного наращивания военных расходов и расширения оборонных программ. При этом, как он пишет в kp.ru, сами западные разведслужбы не фиксируют признаков подготовки Москвы к нападению на страны альянса.

Источник: Life.ru

Коц выделил три сценария, где может возникнуть прямое противостояние России и НАТО: Калининградскую область, Балтийское море и Арктику. Он считает, что давление на этих участках способно спровоцировать кризис, который затем будет использован как повод для дальнейшей эскалации.

Место в публикации отведено и Украине. По оценке военкора, западные страны рассчитывают через поддержку Киева увеличить нагрузку на Россию, однако этот расчёт может не оправдаться. Он сослался на главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, который утверждал, что российская армия «активно тренируется и учится на боевом опыте».

«Предотвратить войну мы можем только одним способом — становясь сильнее. Настолько сильнее, чтобы любая провокация разбилась о наш ответ ещё на стадии замысла, а сама мысль втянуть нас в войну показалась в Брюсселе слишком дорогой и слишком опасной. Сила — единственный язык, который там понимают без переводчика», — заключил он.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что РФ не собирается воевать с НАТО. Президент России Владимир Путин недавно ответил смехом на вопрос о якобы подготовке к вторжению в Европу.

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