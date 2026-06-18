Доцент Балынин: в отдельных случаях выплата пенсий может приостанавливаться

«Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение шести месяцев подряд (приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истёк указанный срок), неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы (приостанавливается на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истёк указанный срок)», — рассказал специалист.