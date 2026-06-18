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Доцент Балынин: в отдельных случаях выплата пенсий может приостанавливаться

Случаи приостановления выплаты страховой пенсии достаточно чётко и конкретно прописаны в федеральном законе «О страховых пенсиях», объяснил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Источник: RT на русском

Случаи приостановления выплаты страховой пенсии достаточно чётко и конкретно прописаны в федеральном законе «О страховых пенсиях», объяснил в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение шести месяцев подряд (приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истёк указанный срок), неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы (приостанавливается на три месяца начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истёк указанный срок)», — рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, приостановка может быть связана с отсутствием подтверждённых данных об обучении лица, получающего страховую пенсию по случаю потери кормильца, по очной форме обучения в образовательной организации (при достижении возраста 18 лет).

«В случае устранения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, она будет возобновлена. Для возобновления выплаты в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, необходимо представить заявление и соответствующие документы», — рассказал собеседник RT.

Ранее россиянам объяснили, что для смены способа получения пенсии можно обратиться в СФР или МФЦ.