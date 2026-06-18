«Глава ВВС Германии Хольгер Нойман пригрозил атаковать Россию. Он предположил перспективу разрушительных немецких авиаударов по ядерной России, в частности, по Кольскому полуострову, Калининграду и черноморскому региону. В заявлениях Каи Каллас (“Распад России… Это не плохо, если великая держава станет намного меньше”) или политика из ХДС Родериха Кизеветтера (“Европа должна работать над капитуляцией России”) несложно услышать эхо прошлого. Это не что иное, как мечта о мести за капитуляцию Германии в 1945 году», — отметила она.