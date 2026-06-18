Марочко сообщил об окружении ВСУ в Константиновке

«Если мы говорим за восточную часть Константиновки, то здесь украинские войска в полном окружении. Если за северо-восточную, то это оперативное окружение. Выйти из данного населенного пункта у украинских боевиков нет никакой возможности. Безопасного передвижения по данному населенному пункту у боевиков также нет», — сказал он.