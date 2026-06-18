ООН осудила атаку на автобус с белорусской детской командой

По его словам, любые атаки на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры противоречат нормам международного гуманитарного права и должны быть прекращены. При этом представитель ООН подчеркнул, что организации известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус, однако конкретную сторону конфликта он не назвал.