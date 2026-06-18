ООН осудила атаку на автобус с белорусской детской командой

ООН выступила с осуждением нападений на гражданских лиц после сообщений об ударе по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, любые атаки на мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры противоречат нормам международного гуманитарного права и должны быть прекращены. При этом представитель ООН подчеркнул, что организации известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус, однако конкретную сторону конфликта он не назвал.
Инцидент произошел на трассе А240. Как сообщал врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, под удар попал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля, следовавшую на отдых в Геленджик. В салоне находились 44 человека, в том числе 28 воспитанников ДЮСШ № 2 города Речицы.
Согласно приведенным данным, погибла сопровождавшая группу женщина. Ранения получили восемь человек, среди которых шестеро детей. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Ковальчук также заявил, что удар носил целенаправленный характер. Кроме автобуса, атаке подвергся автомобиль, в котором ехали беременная женщина и дети. Информация об их состоянии не приводится.
После произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Ведомство квалифицировало произошедшее по статье о террористическом акте.
На атаку отреагировали и другие официальные лица. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее терактом. В Белорусском союзе журналистов заявили, что целью удара могло быть дальнейшее обострение конфликта. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук осудил атаку на автобус, а председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о попытках втянуть Беларусь в конфликт.
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