Шойгу: Запад адаптирует технологии «цветных революций» под современность

Технологии и инструменты «цветных революций» развиваются и адаптируются Западом под современные реалии, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
По словам господина Шойгу, «цветные революции» продолжают менять «расстановку сил на мировой карте» и представляют собой совокупность координируемых извне действий.
«(Цветные революции направлены. — “Ъ”) на смену неугодных политических режимов и десуверенизацию целых государств без прямого использования вооруженных сил. Подобные технологии и инструменты постоянно развиваются и адаптируются Западом под современные реалии», — написал глава Совбеза в колонке для «Известий».