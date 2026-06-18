Шойгу: Запад адаптирует технологии «цветных революций» под современность

«(Цветные революции направлены. — “Ъ”) на смену неугодных политических режимов и десуверенизацию целых государств без прямого использования вооруженных сил. Подобные технологии и инструменты постоянно развиваются и адаптируются Западом под современные реалии», — написал глава Совбеза в колонке для «Известий».