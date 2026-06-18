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Шойгу: Запад адаптирует технологии «цветных революций» под современность

Технологии и инструменты «цветных революций» развиваются и адаптируются Западом под современные реалии, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Технологии и инструменты «цветных революций» развиваются и адаптируются Западом под современные реалии, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

По словам господина Шойгу, «цветные революции» продолжают менять «расстановку сил на мировой карте» и представляют собой совокупность координируемых извне действий.

«(Цветные революции направлены. — “Ъ”) на смену неугодных политических режимов и десуверенизацию целых государств без прямого использования вооруженных сил. Подобные технологии и инструменты постоянно развиваются и адаптируются Западом под современные реалии», — написал глава Совбеза в колонке для «Известий».

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