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Командир Мирон: «БАРС-Курск» за неделю обезвредил более 50 боеприпасов ВСУ

Военный рассказал, что большинство из них уничтожили на месте.

КУРСК, 18 июня. /ТАСС/. Более 50 боеприпасов ВСУ были обнаружены и уничтожены инженерно-саперным батальоном добровольческой бригады «БАРС-Курск» группировки войск «Север» на территории приграничья Курской области. Об этом сообщил ТАСС командир батальона с позывным Мирон.

«За одну неделю найдено было более 50 боеприпасов, большинство из них было уничтожено на месте, остальные были обезврежены и уничтожены на специализированных полигонах», — рассказал он.

Мирон добавил, что саперы ежедневно выявляют и нейтрализуют как сбросы с беспилотных летательных аппаратов типа FPV, так и противотанковые и противопехотные мины, оставленные военнослужащими ВСУ.