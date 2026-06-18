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Армянской оппозиции предложили сформировать координационный совет

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о необходимости объединения оппозиционных сил Армении и предложил сформировать поствыборную коалицию.

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о необходимости объединения оппозиционных сил Армении и предложил сформировать поствыборную коалицию. Об этом говорится в опубликованном превью его интервью армянским СМИ.

По словам политика, в ходе избирательной кампании оппозиционные силы допустили ошибки и не смогли выстроить необходимое взаимодействие. Он отметил, что часть участников политического процесса переоценила собственные возможности, а договориться между различными политическими объединениями удалось не по всем вопросам.

Карапетян назвал объединение важной задачей для страны и выразил уверенность, что политические силы, разделяющие этот подход, поддержат инициативу. Он заявил о начале процесса консолидации оппозиции и сообщил о намерении создать поствыборную коалицию.

В качестве одного из практических шагов лидер «Сильной Армении» предложил сформировать координационный совет. По его замыслу, такая площадка позволит представителям различных политических сил в открытом формате обсуждать существующие проблемы и дальнейшие действия.

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