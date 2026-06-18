Армянской оппозиции предложили сформировать координационный совет

По словам политика, в ходе избирательной кампании оппозиционные силы допустили ошибки и не смогли выстроить необходимое взаимодействие. Он отметил, что часть участников политического процесса переоценила собственные возможности, а договориться между различными политическими объединениями удалось не по всем вопросам.