Армянской оппозиции предложили сформировать координационный совет

Лидер оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о необходимости объединения оппозиционных сил Армении и предложил сформировать поствыборную коалицию. Об этом говорится в опубликованном превью его интервью армянским СМИ.
По словам политика, в ходе избирательной кампании оппозиционные силы допустили ошибки и не смогли выстроить необходимое взаимодействие. Он отметил, что часть участников политического процесса переоценила собственные возможности, а договориться между различными политическими объединениями удалось не по всем вопросам.
Карапетян назвал объединение важной задачей для страны и выразил уверенность, что политические силы, разделяющие этот подход, поддержат инициативу. Он заявил о начале процесса консолидации оппозиции и сообщил о намерении создать поствыборную коалицию.
В качестве одного из практических шагов лидер «Сильной Армении» предложил сформировать координационный совет. По его замыслу, такая площадка позволит представителям различных политических сил в открытом формате обсуждать существующие проблемы и дальнейшие действия.
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