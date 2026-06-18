После атаки на белорусский автобус вскрылась опасная деталь маршрута

Перевозчики белорусской детской футбольной команды, автобус которой подвергся атаке беспилотника в Брянской области, выбрали небезопасный маршрут следования. Об этом заявил заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.
По его словам, транспорт двигался по направлению, проходящему практически в прифронтовой зоне. Чиновник отметил, что именно перевозчик самостоятельно определял маршрут поездки.
Ранее сообщалось, что автобус с юными спортсменами из Белоруссии направлялся на отдых в Геленджик. По данным властей, транспортное средство подверглось атаке беспилотника самолетного типа.
В результате происшествия погибла женщина, сопровождавшая команду. Согласно информации Минздрава России, ранения получили семь человек, среди которых пятеро детей.
Как уточнил Алейников, поездка финансировалась за счет личных средств участников. Для ее организации был заключен договор с частным перевозчиком, зарегистрированным в Речицком и Калинковичском районах.
По его данным, автобус следовал по маршруту Речица — Геленджик и перевозил 88 человек.
После произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаил Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим.
Дополнительно власти Белоруссии заявили, что намерены детально изучить обстоятельства организации поездки, включая вопросы выбора маршрута и соблюдения требований безопасности при перевозке детей на дальние расстояния.
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