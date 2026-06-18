Показ кадров атак по российской территории на украинском стенде оборонной выставки Eurosatory является отвратительным шабашем, заявили в посольстве России в Париже.
Об этом сообщает РИА Новости.
Резкую оценку в дипмиссии дали после того, как корреспондент ознакомился с материалами мероприятия. На стенде, где демонстрировалась ракета «Фламинго», транслировали видео с пожарами и указанием, что это якобы объекты в России.
«Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты “Фламинго”, отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту — безоговорочно поддерживать киевский режим в стремлении нанести максимальный урон России», — заявили в посольстве.
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предложил союзникам по НАТО усилить военную поддержку Украины.