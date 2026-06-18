Европа готовит войну с Россией без уверенности в нападении Москвы

Одной из ключевых точек риска остается Калининградская область. Регион окружен странами НАТО, и западные военные все чаще говорят о нем в силовой логике. Командующий армией США в Европе генерал Кристофер Донахью заявлял, что Калининград окружен альянсом и может быть нейтрализован с земли в короткие сроки. По его словам, такой сценарий уже спланирован.