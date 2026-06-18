Слова Лукашенко о Газе и Холокосте вызвали протест Израиля

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Израилю следует действовать осторожнее и учитывать реакцию мирового сообщества на последствия операции в Газе. Он также поставил под сомнение обращение израильской стороны к теме Холокоста на фоне происходящего в палестинском анклаве.