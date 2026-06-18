Командир Яриус: ВС РФ находят в Константиновке оружие иностранного производства

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев по освобождению города Константиновка в Донецкой Народной Республике находят трофейные образцы оружия и оборудования для БПЛА иностранного производства. Трофейная техника будет использована для нужд российских подразделений, заявил ТАСС командир штурмовой роты 1 194-го полка Южной группировки войск с позывным Яриус.
«Иностранные трофеи [в Константиновке] находим, конечно, по чуть-чуть — пистолеты, оружие. Получается, как полностью сейчас уже зачистим город, все это вытащится, уже будет понятно, сколько насобирали трофеев», — сказал Яриус.
По его словам, среди трофеев обнаружены предметы иностранного производства, включая боеприпасы и оборудование для расчетов беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов. Командир отметил, что найденное оборудование будет использовано российскими военными в будущем, когда его удастся вывезти из города, а также среди трофеев попадаются не только оружие, но и брошенные вещи.