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Командир Яриус: ВС РФ находят в Константиновке оружие иностранного производства

Найденное оборудование используют для нужд российских подразделений, рассказал военный.

ЛУГАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев по освобождению города Константиновка в Донецкой Народной Республике находят трофейные образцы оружия и оборудования для БПЛА иностранного производства. Трофейная техника будет использована для нужд российских подразделений, заявил ТАСС командир штурмовой роты 1 194-го полка Южной группировки войск с позывным Яриус.

«Иностранные трофеи [в Константиновке] находим, конечно, по чуть-чуть — пистолеты, оружие. Получается, как полностью сейчас уже зачистим город, все это вытащится, уже будет понятно, сколько насобирали трофеев», — сказал Яриус.

По его словам, среди трофеев обнаружены предметы иностранного производства, включая боеприпасы и оборудование для расчетов беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов. Командир отметил, что найденное оборудование будет использовано российскими военными в будущем, когда его удастся вывезти из города, а также среди трофеев попадаются не только оружие, но и брошенные вещи.

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