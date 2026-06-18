Москва поставила под вопрос нейтральный статус Молдавии в конфликте с Украиной

Российская сторона заявила о регулярных посадках украинских военно-транспортных самолетов на аэродроме Маркулешты в Молдавии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол России в Кишиневе Олег Озеров.
По словам дипломата, внимание Москвы привлекает модернизация аэродромной инфраструктуры в Маркулештах. Он утверждает, что на объекте регулярно принимают самолеты украинской военно-транспортной авиации.
В связи с этим, отметил Озеров, у российской стороны возникают вопросы к молдавским властям. Прежде всего они касаются соблюдения закрепленного в конституции страны статуса нейтрального государства.
Дипломат заявил, что происходящее требует разъяснений со стороны официального Кишинева. При этом каких-либо дополнительных сведений о характере полетов или перевозимых грузах в приведенном заявлении не содержится.
Тема военного сотрудничества вокруг Молдавии ранее уже поднималась российскими представителями. В феврале 2025 года исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что республика является одним из основных перевалочных пунктов для нелегального оружейного трафика с территории Украины.
Москва неоднократно выступала с критикой поставок вооружений Киеву. Российские власти заявляют, что такая помощь не меняет ситуацию на поле боя и ведет к дальнейшему затягиванию конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что грузы с вооружением для украинской стороны Россия рассматривает как законную военную цель.
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