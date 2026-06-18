Москва поставила под вопрос нейтральный статус Молдавии в конфликте с Украиной

Тема военного сотрудничества вокруг Молдавии ранее уже поднималась российскими представителями. В феврале 2025 года исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла, что республика является одним из основных перевалочных пунктов для нелегального оружейного трафика с территории Украины.