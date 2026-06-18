Фидан: у Анкары и Москвы нет проблем, препятствующих сотрудничеству

СТАМБУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Между Турцией и Россией нет проблем, которые бы препятствовали двустороннему сотрудничеству. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан газете T? rk?ye по итогам двустороннего визита в РФ.
«На всех состоявшихся [в ходе переговоров] встречах мы убедились, что нет проблем в совместной работе по двусторонним отношениям и региональным вопросам. Нет проблем, вызывающих серьезные нарекания в двусторонних отношениях. Обе страны хотят сотрудничать во всех возможных областях», — отметил глава турецкого МИД.
По его словам, стороны обсуждают «крайне сложные и глубокие вопросы, высказывают свои точки зрения». «У нас сложились особые отношения с россиянами. Даже в тех случаях, когда у нас есть очень серьезные проблемные области, мы знаем, как сотрудничать и строить доверие», — подчеркнул Фидан.