Фидан: у Анкары и Москвы нет проблем, препятствующих сотрудничеству

По его словам, стороны обсуждают «крайне сложные и глубокие вопросы, высказывают свои точки зрения». «У нас сложились особые отношения с россиянами. Даже в тех случаях, когда у нас есть очень серьезные проблемные области, мы знаем, как сотрудничать и строить доверие», — подчеркнул Фидан.