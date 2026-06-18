Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фидан: у Анкары и Москвы нет проблем, препятствующих сотрудничеству

Глава турецкого МИД заявил, что обе страны хотят сотрудничать во всех возможных областях.

СТАМБУЛ, 18 июня. /ТАСС/. Между Турцией и Россией нет проблем, которые бы препятствовали двустороннему сотрудничеству. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан газете T? rk?ye по итогам двустороннего визита в РФ.

«На всех состоявшихся [в ходе переговоров] встречах мы убедились, что нет проблем в совместной работе по двусторонним отношениям и региональным вопросам. Нет проблем, вызывающих серьезные нарекания в двусторонних отношениях. Обе страны хотят сотрудничать во всех возможных областях», — отметил глава турецкого МИД.

По его словам, стороны обсуждают «крайне сложные и глубокие вопросы, высказывают свои точки зрения». «У нас сложились особые отношения с россиянами. Даже в тех случаях, когда у нас есть очень серьезные проблемные области, мы знаем, как сотрудничать и строить доверие», — подчеркнул Фидан.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
Читать дальше