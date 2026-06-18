ТАСС: ВСУ перебросили в Сумскую область группы 73-го морского центра ССО

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне колоссальных потерь перебросило в Сумскую область группы 73-го морского центра сил специальных операций (ССО). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебросило в Сумскую область группы 73-го морского центра ССО», — сказал собеседник агентства.
Летом 2025 года это элитное подразделение ВСУ уже участвовало в боевых действиях в Сумской области, однако после потерь было выведено на восстановление боеспособности, напомнили силовики.