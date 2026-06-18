Командир взвода снайперов 428-го полка группировки войск «Центр» с позывным Рус после ранения в голову отказался от эвакуации и продолжил выполнять боевую задачу на одном из ключевых участков снабжения российских войск. Об этом военнослужащий рассказал РИА Новости.
По его словам, во время выполнения задачи на так называемой «дороге жизни» противник обнаружил его позицию и направил к ней пять FPV-дронов. В результате атаки боец получил осколочное ранение головы и касательное ранение щеки.
После удара снайперу пришлось покинуть раскрытую позицию. Он рассказал, что сначала снял средства секретной связи, забрал вооружение, а затем сменил место работы. Несмотря на полученные ранения, военнослужащий решил не покидать район выполнения задачи и отказался от эвакуации.
Рус отметил, что после атаки беспилотников важно правильно выбрать момент для выхода с обнаруженной позиции, чтобы избежать повторного удара. После смены точки он продолжил выполнять поставленные задачи.
За выполнение боевой задачи командование представило командира взвода к государственной награде — медали Суворова.
Как ранее заявляли российские власти, одной из целей действий российских войск на приграничных территориях Украины является создание буферной зоны безопасности. Президент России Владимир Путин поставил такую задачу в мае 2024 года, а в мае 2025 года сообщил о начале ее практической реализации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия российских подразделений в Днепропетровской области также связаны с выполнением этой задачи.
Согласно данным Минобороны РФ, на Днепропетровском направлении ключевую роль в наступательных действиях играют группировки войск «Восток» и «Центр».
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