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Посольство России назвало показ ударов по своей территории на Eurosatory шабашем

Посольство России в Париже выступило с критикой украинской экспозиции.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Париже резко раскритиковало демонстрацию материалов на украинском стенде оборонной выставки Eurosatory, проходящей под столицей Франции. Свое мнение они высказали в комментарии РИА Новости.

Речь идет о показе видеокадров с якобы ударами по объектам на территории России в рамках презентации ракеты «Фламинго».

«Тот отвратительный шабаш, который был устроен вокруг стенда на Eurosatory с демонстрацией ракеты “Фламинго”, отражает в целом подход Парижа к украинскому конфликту», — сказали в дипмиссии.

В посольстве уточнили, что французские власти безоговорочно поддерживают Киев в конфликте и способствуют попыткам нанесения ущерба России.

Ранее KP.RU сообщал, что поставками оружия Украине нельзя добиться урегулирования. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уже принял такое решение. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва рада, что Будапешт считает ненужным подливать масло в огонь.

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