В Индии тигр-людоед растерзал двоих человек за два дня

Расстояние между деревнями составляет около 2,5 км. В департаменте лесного хозяйства полагают, что оба нападения совершил один и тот же зверь. Для его поимки установлены клетки с приманками и фотоловушки, территорию постоянно патрулируют с помощью дронов.