В Индии тигр-людоед растерзал двоих человек за два дня

В штате Уттар-Прадеш разыскивают тигра-людоеда, который за два дня расправился с 60-летним фермером и 50-летней женщиной.
Об этом сообщает The Times of India.
Первое нападение произошло 14 июня. Хищник атаковал мужчину, собиравшего сахарный тростник неподалёку от деревни Рамнагар. На следующий день жертвой стала жительница соседней деревни Кхалепурва. Тигр подкрался к женщине, когда она косила траву у дома, вцепился в шею и утащил добычу в поле. Позже односельчане обнаружили наполовину съеденные останки.
Расстояние между деревнями составляет около 2,5 км. В департаменте лесного хозяйства полагают, что оба нападения совершил один и тот же зверь. Для его поимки установлены клетки с приманками и фотоловушки, территорию постоянно патрулируют с помощью дронов.
Издание также отмечает, что за последние неполные два месяца в этом районе жертвами диких кошек стали уже шесть человек. Четверых из них убили леопарды.
25 мая в штате Махараштра тигр напал на группу женщин, собиравших листья, в результате погибли четыре человека.