ТАСС: подразделения дивизиона ВСУ понесли потери под Харьковом

«На харьковском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Высокое (Золочевский район) дислоцируются подразделения зенитного ракетного дивизиона 22-й ОМБр ВСУ, которые понесли существенные потери, в том числе среди командного состава», — сказал собеседник агентства.