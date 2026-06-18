ТАСС: подразделения дивизиона ВСУ понесли потери под Харьковом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Подразделения зенитного ракетного дивизиона 22-й отдельной мехбригады ВСУ понесли существенные потери в районе села Высокое Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Высокое (Золочевский район) дислоцируются подразделения зенитного ракетного дивизиона 22-й ОМБр ВСУ, которые понесли существенные потери, в том числе среди командного состава», — сказал собеседник агентства.