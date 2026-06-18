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ТАСС: подразделения дивизиона ВСУ понесли потери под Харьковом

В российских силовых структурах уточнили, что речь идет о зенитном ракетном дивизионе 22-й отдельной мехбригады.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Подразделения зенитного ракетного дивизиона 22-й отдельной мехбригады ВСУ понесли существенные потери в районе села Высокое Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Высокое (Золочевский район) дислоцируются подразделения зенитного ракетного дивизиона 22-й ОМБр ВСУ, которые понесли существенные потери, в том числе среди командного состава», — сказал собеседник агентства.